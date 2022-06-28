Власти Кемерова предупредили о снижении напора холодной воды

Согласно официальной информации, специалисты будут проводить работы на магистральном водоводе в районе улицы Марковцева – проспекта Ленинградского в Кемерове. Для выполнения необходимых задач потребуется отключение водовода, из-за чего давление воды в жилых домах может упасть.

Временное снижение напора возможно по следующим адресам:

бульвар Строителей, 1, 20, 14, 26 Г;

проспект Восточный, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 23, 29, 29 А;

проспект Комсомольский, 11, 34, 42, 44;

проспект Ленина, 137, 137 А, 139 В, 139, 141, 146/1, 148, 158, 160;

проспект Ленинградский, 28 А;

проспект Московский, 4, 8 корп. 2, 13 А;

проспект Октябрьский, 52, 83, 85, 89;

проспект Притомский, 9;

улица 1-я Заречная, 2;

улица 2-я Заречная, 3, 5, 9, 9 А, 13, 14;

улица Арочная, 33;

улица Волгоградская, 4;

улица Кузбасская, 37.

Кроме того, вода может ненадолго изменить цвет. Представители администрации кузбасской столицы отметили, что работы будут проводиться АО "КемВод" с 09:00 часов 1 июля до 21:00 часов 2 июля.



В случае необходимости жители могут подать заявку на подвоз воды по телефону: 36-32-12