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Власти Кемерова предупредили о снижении напора холодной воды

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Строительно-монтажные работы могут повлиять на водоснабжение в кузбасской столице, о чем сообщили в местной администрации.

Согласно официальной информации, специалисты будут проводить работы на магистральном водоводе в районе улицы Марковцева – проспекта Ленинградского в Кемерове. Для выполнения необходимых задач потребуется отключение водовода, из-за чего давление воды в жилых домах может упасть.


Временное снижение напора возможно по следующим адресам:

  • бульвар Строителей, 1, 20, 14, 26 Г;
  • проспект Восточный, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 23, 29, 29 А;
  • проспект Комсомольский, 11, 34, 42, 44;
  • проспект Ленина, 137, 137 А, 139 В, 139, 141, 146/1, 148, 158, 160;
  • проспект Ленинградский, 28 А;
  • проспект Московский, 4, 8 корп. 2, 13 А;
  • проспект Октябрьский, 52, 83, 85, 89;
  • проспект Притомский, 9;
  • улица 1-я Заречная, 2;
  • улица 2-я Заречная, 3, 5, 9, 9 А, 13, 14;
  • улица Арочная, 33;
  • улица Волгоградская, 4;
  • улица Кузбасская, 37.

Кроме того, вода может ненадолго изменить цвет. Представители администрации кузбасской столицы отметили, что работы будут проводиться АО "КемВод" с 09:00 часов 1 июля до 21:00 часов 2 июля.


В случае необходимости жители могут подать заявку на подвоз воды по телефону: 36-32-12

Да!
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