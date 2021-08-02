Власти Кемерова предложили список дорог для ремонта в 2022 году

0

Кемеровчанам предложили обсудить перечень автомобильных дорог, которые планируется ремонтировать в следующем году.

Администрация Кемерова запустила опрос, в котором предлагается выразить мнение по поводу списка дорог, ремонт которых планируется провести в течение 2022 года. Всего перечень состоит из 13 объектов в разных районах города:

  • ул.Пролетарская от ул.Федоровского до ул.Автозаводской (строительство);
  • ул.Инициативная от ул.40 лет Октября до ул.Рекордной (капитальный ремонт);
  • пр.Ленина от ул.Волгоградской до бульвара Строителей (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Кирова от ул. Н.Островского до ул. Красноармейская (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Космическая от ул.Базовая до ул.Радищева (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Славянская от 2-й Славянский пер. до ул.Полтавская (2-я часть) (ремонт дорожного покрытия);
  • просп.Михайлова (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Троллейная от ж/д переезда до ул.Красноармейская (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Торговая (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Советская (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Аллейная от ул.Инициативной до ул.Смоленской (ремонт дорожного покрытия);
  • ул.Авроры от 2-го пер.Авроры до ул.Ногинская (ремонт дорожного покрытия);
  • Автодорога от п. Пионер до п.Ягуновский (ремонт дорожного покрытия).

Помимо одобрения или не одобрения, горожане также могут предложить свой вариант. Опрос опубликован на портале "Кузбасс.Онлайн".


Напомним, ранее власти южной столицы Кузбасса объявили аукцион на ремонт нескольких участков городских дорог в 2022 году.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27637

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined