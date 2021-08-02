Власти Кемерова предложили список дорог для ремонта в 2022 году

Администрация Кемерова запустила опрос, в котором предлагается выразить мнение по поводу списка дорог, ремонт которых планируется провести в течение 2022 года. Всего перечень состоит из 13 объектов в разных районах города:

ул.Пролетарская от ул.Федоровского до ул.Автозаводской (строительство);

ул.Инициативная от ул.40 лет Октября до ул.Рекордной (капитальный ремонт);

пр.Ленина от ул.Волгоградской до бульвара Строителей (ремонт дорожного покрытия);

ул.Кирова от ул. Н.Островского до ул. Красноармейская (ремонт дорожного покрытия);

ул.Космическая от ул.Базовая до ул.Радищева (ремонт дорожного покрытия);

ул.Славянская от 2-й Славянский пер. до ул.Полтавская (2-я часть) (ремонт дорожного покрытия);

просп.Михайлова (ремонт дорожного покрытия);

ул.Троллейная от ж/д переезда до ул.Красноармейская (ремонт дорожного покрытия);

ул.Торговая (ремонт дорожного покрытия);

ул.Советская (ремонт дорожного покрытия);

ул.Аллейная от ул.Инициативной до ул.Смоленской (ремонт дорожного покрытия);

ул.Авроры от 2-го пер.Авроры до ул.Ногинская (ремонт дорожного покрытия);

Автодорога от п. Пионер до п.Ягуновский (ремонт дорожного покрытия).

Помимо одобрения или не одобрения, горожане также могут предложить свой вариант. Опрос опубликован на портале "Кузбасс.Онлайн".

Напомним, ранее власти южной столицы Кузбасса объявили аукцион на ремонт нескольких участков городских дорог в 2022 году.