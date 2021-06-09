Власти Кемерова предложили 650 тыс рублей за поставку цветов и услуги флористов

Из информации на сайте государственных закупок следует, что кемеровская администрация заявила о намерении приобрести более 10 тыс живых цветов: розы, хризантемы, герберы, орхидеи и другие. При этом почти половина закупок приходится на гвоздики: потребовалось ровно 5 тысяч цветов.

Отмечается, что в стоимость контракта входят услуги флористов, поставка и, при необходимости, замена "брака" в течение 15 минут. Выполнить обязанности по договору победитель конкурса должен будет до конца года.

Начальная цена контракта составила 653 тысяч рублей, а заявки на участие будут приниматься до 10:00 16 июня.