Власти Кемерова предложил раскрывать доходы кандидатов в мэры

Депутаты Кемгорсовета приняли единогласное решение по предложению прокурора внести изменений в конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Отмечается, что Илья Середюк проект одобрил.
— Прокурором предлагается внести изменения с учетом на налоги избирательного законодательства и муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных образований. Главой города проект поддержан, — сообщил в ходе заседания председатель Кемгорсовета Николай Сенчуров.
В качестве новшества в перечень требований также был внесен пункт о раскрытии доходов участников, желающих занять место мэра.
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