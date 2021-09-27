Власти Кемерова потратят четыре миллиона рублей на охрану памятников

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Власти кузбасской столицы планируют заплатить четыре миллиона рублей за охрану памятников ВОВ.

Сегодня, 27 сентября, на платформе госзакупок появился аукцион, инициированный администрацией города Кемерово. Согласно прикрепленным документам, объектом закупки являются услуги частной охраны.


Услуги требуются для определенной территории: в радиусе 50 метров от памятника Воинам-Кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне, на аллее Героев, а также вблизи мемориала "Воинам-Кузбассовцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах". Подчеркивается, что защищать следует не только памятники, но и жизнь и здоровье граждан.


Стартовая цена составляет 4,3 миллиона рублей.


Окончание торгов запланировано на 4 октября текущего года.

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