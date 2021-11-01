Власти Кемерова потратят более пяти миллионов рублей на установку новых игровых комплексов на бульваре

Сегодня, 1 ноября, на официальном портале госзакупок появился аукцион, инициированный администрацией города Кемерово. Объектом торгов является изготовление и установка детских игровых комплексов на пешеходной зоне бульвара Строителей. Из прикрепленных документов следует, что для работ будет задействован участок от проспекта Октябрьского до проспекта Притомского.

Среди прочего, исполнителем должен быть установлены комплексы "деревянный скалодром" и "деревянный погрузчик". Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года.

Начальная цена контракта составила 5 597 158 рублей. Окончание торгов запланировано на 9 ноября текущего года.