Власти Кемерова потратят более 900 млн рублей на набережную Томи

Накануне, 25 ноября, на официальном портале госзакупок появился аукцион, инициированный властями города Кемерово. Объектом торгов стало выполнение работ по завершению строительства участка Притомской набережной вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.
Как следует из прикрепленной к аукциону документации, победитель торгов должен будет осуществить ряд работ. В частности, создать берегоукрепительное гидротехническое сооружение, соорудить зоны рекреационного назначения. Кроме того, в описании объекта присутствуют видовые площадки, амфитеатры с лестницами и лестничные сходы.
Стартовая цена торгов ‒ 924 996 940 рублей. Подача заявок на участие закончится 3 декабря 2021 года.
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