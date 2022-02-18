Власти Кемерова потратят более 100 млн рублей на ремонт дорог в Кировском районе

На официальной платформе госзакупок появился тендер от администрации Кемерова, объектом которого стало выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования в Кировском районе, а именно: улица Аллейная, от улицы Инициативной до улицы Смоленской; улица Рекордная, от улицы 40 лет Октября до улицы Инициативной.

Из прикрепленных к торгам документов следует, что победитель аукциона должен будет провести, среди прочего, работы по демонтажу старого покрытия, укладку водопропускных труб, укладку нового асфальта, установку бордюров, дождеприемников, а также посев газонов.

Стартовая цена контракта составляет 112 610 867 рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершится 25 февраля 2022 года.