Власти Кемерова после четырех месяцев экспериментов утвердили новый автобусный маршрут

Экспериментальный маршрут №90 отменен в кузбасской столице. Теперь на дороги города вышли два автобуса №90А.

По данным местного правительства, вышеуказанные кольцевые автобусные маршруты были введены в конце декабря 2021 года как экспериментальные. Предполагалась, что таким образом удастся обеспечить транспортную доступность до объектов на Притомском проспекте.

За четыре месяца изучения пассажиропотока специалисты пришли к выводу, что маршрут №90А необходимо перевести в категорию постоянно действующих, а маршрут №90 отменить.