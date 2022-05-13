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Власти Кемерова после четырех месяцев экспериментов утвердили новый автобусный маршрут

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Востребованный в кузбасской столице маршрут перевели из экспериментального в действующий. Теперь на постоянной основе пассажиров будут перевозить два автобуса.

Экспериментальный маршрут №90 отменен в кузбасской столице. Теперь на дороги города вышли два автобуса №90А.


По данным местного правительства, вышеуказанные кольцевые автобусные маршруты были введены в конце декабря 2021 года как экспериментальные. Предполагалась, что таким образом удастся обеспечить транспортную доступность до объектов на Притомском проспекте.


За четыре месяца изучения пассажиропотока специалисты пришли к выводу, что маршрут №90А необходимо перевести в категорию постоянно действующих, а маршрут №90 отменить.

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