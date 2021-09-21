Власти Кемерова получили новое заявление по строительству аквапарка

Согласно новым данным, 15 сентября текущего года застройщик ООО "Кузбасский водный центр" подал новое заявление в управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. Компания намерена получить разрешение на строительство аквапарка. В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении.

Напомним, в апреле 2016 года ООО "Кузбасский водный центр" получил разрешение на возведение водного объекта, однако до мая 2019 года работы так и не начались. В декабре 2020 года компания попыталась вернуть разрешение на строительство, однако из-за ошибки в документах получила отказ.

Ранее, ситуацию с аквапарком, прокомментировал глава Кемерова Илья Середюк.