Власти Кемерова получили новое заявление по строительству аквапарка

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В администрации Кемерова сообщили о подаче застройщиком нового заявления о выдаче разрешения на строительство аквапарка на территории города.

Согласно новым данным, 15 сентября текущего года застройщик ООО "Кузбасский водный центр" подал новое заявление в управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово. Компания намерена получить разрешение на строительство аквапарка. В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении.


Напомним, в апреле 2016 года ООО "Кузбасский водный центр" получил разрешение на возведение водного объекта, однако до мая 2019 года работы так и не начались. В декабре 2020 года компания попыталась вернуть разрешение на строительство, однако из-за ошибки в документах получила отказ.


Ранее, ситуацию с аквапарком, прокомментировал глава Кемерова Илья Середюк.

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