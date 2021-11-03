Власти Кемерова поделились подробностями строительства нового моста

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Фото:  

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал о создании нового моста. К посту он прикрепил несколько фотографий.

Мэр столицы Кузбасса выложил на своей странице в социальной сети пост о строительстве нового пешеходного моста через Искитимку. Илья Середюк сообщил, что проект состоит из двух частей. Первая часть – переход двух тепловых сетей через реку. Уже построены опоры под мост, на них специалисты уложили кожухи для труб. Завершается строительство тепловых камер. Вторая часть проекта – это сам мост и декоративная конструкция.

– Сейчас ведется монтаж верхней части с помощью автокранов. Затем строители приступят к установке нижней части каркаса и настила, по которому будут ходить люди, – рассказал чиновник в своем Instagram.

На следующем этапе специалисты остеклят мост и установят освещение.

Отмечается, что окончание работ запланировано на 2022 год.

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