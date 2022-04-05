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Власти Кемерова отыскали дешевого поставщика офисной бумаги

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На фоне подорожания офисной бумаги, мэрия Кемерова нашла поставщика через госзакупки.

На сайте госзакупок появился электронный аукцион от администрации Кемерова на поиск поставщика офисной бумаги.


Начальная цена составила 898 135,00 рублей. Исходя из предоставленных документов, известно, что мэрия планировала закупить 3 500 упаковок бумаги. По расчетам можно понять, что стоимость одной такой пачки составит 256, 61 рублей.


Определение поставщика завершилось спустя около двух недель после размещения заказа. Однако кто именно снабдит "лакомым" товаром не сообщается.


Напомним, ранее цены на белую бумагу превысили 1 000 рублей.

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