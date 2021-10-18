Власти Кемерова ответили возмутившимся отсутствием туалетов горожанам

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Администрация столицы Кузбасса прокомментировала высказывания кемеровчан, недовольных количеством уличных туалетов.

Накануне в социальных сетях появилось обсуждение, открытое недовольной жительницей Кемерова. Женщина сообщила, что после окончания летнего сезона в центре города сложно обнаружить работающие общественные туалеты.

– Те, в которые мы пытались попасть, закрыты на замки. Вы только летом в туалет ходите, а зимой в спячке? – написала кемеровчанка.

Комментаторы поддержали женщину, сообщив, что также испытывали проблемы с удовлетворением естественных потребностей в центре города.


Представители кемеровской администрации сообщили, что передали жалобу в МБУ "Кемеровские автомобильные дороги". Специалисты организации проверят количество общественных туалетов в городе и дадут ответ до 20 октября текущего года.

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