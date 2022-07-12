Власти Кемерова ответили на жалобы о жаре в новых автобусах

0
Фото:  

Мэрия кузбасской столицы отреагировала на сообщения горожан о душном общественном транспорте.

Кемеровчанка поинтересовалась в социальных сетях, почему в рейсовых автобусах так жарко. Горожанка сравнила условия в общественном транспорте с "теплицей" и заявила, что готова пройти какую-то часть маршрута пешком, только чтобы подышать свежим воздухом.

‒ Толком нету вентиляции, людям там [в автобусах] плохо становится. <...> Была информация, что там есть система охлаждения воздуха, где она? ‒ задалась вопросом жительница кузбасской столицы.

На жалобу ответили сотрудники администрации города. Они заявили, что кондиционеры в новых автобусах не предусмотрены.

‒ Информация из сообщения доведена до сведения руководителей транспортных предприятий для проведения проверки всего подвижного состава на предмет перекрытия системы охлаждения двигателя через салон автобуса в летний период, ‒ рассказали представители кемеровской мэрии.

Также специалисты отметили, что в автобусах имеются люки и форточки, а сами модели сертифицированы заводом-изготовителем.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38118

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined