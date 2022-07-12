Власти Кемерова ответили на жалобы о жаре в новых автобусах

Кемеровчанка поинтересовалась в социальных сетях, почему в рейсовых автобусах так жарко. Горожанка сравнила условия в общественном транспорте с "теплицей" и заявила, что готова пройти какую-то часть маршрута пешком, только чтобы подышать свежим воздухом.

‒ Толком нету вентиляции, людям там [в автобусах] плохо становится. <...> Была информация, что там есть система охлаждения воздуха, где она? ‒ задалась вопросом жительница кузбасской столицы.

На жалобу ответили сотрудники администрации города. Они заявили, что кондиционеры в новых автобусах не предусмотрены.

‒ Информация из сообщения доведена до сведения руководителей транспортных предприятий для проведения проверки всего подвижного состава на предмет перекрытия системы охлаждения двигателя через салон автобуса в летний период, ‒ рассказали представители кемеровской мэрии.

Также специалисты отметили, что в автобусах имеются люки и форточки, а сами модели сертифицированы заводом-изготовителем.