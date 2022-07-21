Власти Кемерова ответили на жалобы о пробках на ж/д переезде

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Жители кузбасской столицы задались вопросом о заторах, возникающих при пересечении железнодорожных путей. Специалисты прокомментировали ситуацию.

О проблеме в социальных сетях сообщила кемеровчанка. Она посетовала на то, что вблизи железнодорожного переезда на Пионере возникают дорожные заторы, и попросила организовать объезд данного участка.

‒ Когда уже наконец сделают объезд на ЖД переезде на Пионере, это какой то кошмар по часу и более стоять в пробках, что утром то и вечером (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказалась жительница кузбасской столицы.

В ответ представители администрации рассказали, что реализация этого требует серьезных затрат. Сейчас власти занимаются поиском возможных источников финансирования работ по созданию альтернативного проезда через железнодорожные пути.

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