Власти Кемерова ответили на жалобы о пробках на Радуге

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Жители кузбасской столицы сообщили о дорожных заторах в одном из районов города. Сотрудники мэрии прокомментировали ситуацию.

В социальных сетях градоначальника Кемерово Ильи Середюка появилась масса сообщений от недовольных горожан. Жители областной столицы возмутились тем, что на Радуге постоянно возникают пробки и поинтересовались, когда планируется открытие Соснового бульвара.

‒ "Подскажите, а когда же откроют проезд по улице Институтской и Цимлянской на Радуге? Обещали открытие в конце ноября, на дворе декабрь!" "Каждое утро до 9:00-9:30 невыносимые пробки. Когда откроете дорогу, которую строили больше полугода?" "Что по поводу дороги на Радуге? Когда полностью откроют?" ‒ написали кемеровчане в официальном Instagram мэра.

На обращения горожан ответили сотрудники администрации Кемерова. Они сообщили, что передали информацию специалистам центра организации дорожного движения, которые должны будут осуществить мониторинг и актуализацию дорожной ситуации на проспекте Шахтеров.

‒ Для получения разъяснений о видах выполнения работ на участке улицы Институтской информация направлена в управление городского развития, ‒ заявили представители городской администрации.

Ранее редакция AVOKADO писала об открытии еще одной долгожданной дороги в Кемерове.

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