Власти Кемерова ответили на вопрос об отсутствии ремонта на дорогах Южного

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В распоряжении редакции AVOKADO оказался официальный ответ администрации кузбасской столицы по вопросу ремонта дорог на Южном.

В адрес мэрии Кемерова поступило обращение от жителя Южного, который пожаловался на состояние дорожного полотна на улицах Патриотов и Веры Волошиной, ремонт которых в настоящее время не производится.


В ответ на это в администрации заявили о большом объеме работ, а также дефиците бюджетных средств, из-за которых ремонт дорог производится поэтапно. Из текста документа следует, что в этом году восстанавливать участки дорог, про которые сообщил кемеровчанин, будут только в том случае, если появится финансирование.


Власти также отметили, что в планы по ремонту дорог в 2022-2023 годах могут попасть участки улиц Патриотов, Космической и Ю. Двужильного.

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Да!
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