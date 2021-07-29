Власти Кемерова ответили на вопрос об отсутствии ремонта на дорогах Южного

В адрес мэрии Кемерова поступило обращение от жителя Южного, который пожаловался на состояние дорожного полотна на улицах Патриотов и Веры Волошиной, ремонт которых в настоящее время не производится.

В ответ на это в администрации заявили о большом объеме работ, а также дефиците бюджетных средств, из-за которых ремонт дорог производится поэтапно. Из текста документа следует, что в этом году восстанавливать участки дорог, про которые сообщил кемеровчанин, будут только в том случае, если появится финансирование.

Власти также отметили, что в планы по ремонту дорог в 2022-2023 годах могут попасть участки улиц Патриотов, Космической и Ю. Двужильного.