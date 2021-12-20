Власти Кемерова ответили на вопрос об открытии крупного ТЦ

На странице губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось сообщение от кемеровчан, которые поинтересовались сроками открытия ТРЦ "Гринвич", расположенного в Заводском районе областной столицы.

‒ "Когда на ФПК откроют ТРЦ Гринвич? Что сильно опасен страшнее чем спускаться в шахту?", "Когда откроется ТЦ Гринвич? <...> как кормить свою семью детей кредиты ипотеки, <...> мы уже полгода не работаем и как дальше жить?" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.) ‒ написали пользователи.

На вопросы горожан ответили представители мэрии. Они сообщили, что "Гринвич" будет открыт только после того, как будут устранены нарушения, из-за которых работа комплекса была приостановлена.

‒ ТРК "Гринвич" закрыт по решению суда в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности. Собственник здания проводит мероприятия по устранению выявленных нарушений. После устранения выявленных нарушений работа торгового центра будет возобновлена, ‒ рассказали сотрудники кемеровской администрации в комментариях к посту Сергея Цивилева в Instagram.

Напомним, что закрытие ТРК "Гринвич" началось еще в августе 2021 года. В сентябре комплекс был закрыт полностью, как и несколько других крупных торговых объектов.