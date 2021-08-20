Власти Кемерова ответили на вопрос об обновлении трамваев и троллейбусов

В кузбасской столице после сообщений о вводе в эксплуатацию всех поступивших в регион новых автобусов местные жители стали интересоваться планами о замене старых единиц электротранспорта.

- Еще бы трамваи и троллейбусы поменять, а также пути и сети, было бы еще лучше! - написал кемеровчанин.

В свою очередь, представители кемеровской администрации сообщили, что возможность об обновлении парка городского электротранспорта будет рассматриваться в последующие годы. При решении этого вопроса также будет учитываться объем финансирования, которое будет направлено на эти цели.