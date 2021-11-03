Власти Кемерова ответили на вопрос о строительстве образовательных учреждений в Ленинском районе

Кемеровчанка поинтересовалась, будут ли строиться школы и детские сады в 74 микрорайоне, расположенном рядом с бульваром Строителей. Соответствующий комментарий женщина оставила на странице мэра областной столицы Ильи Середюка в Instagram.

На вопрос кемеровчанки ответили представители управления образования города. Они заявили, что разработка проектно-сметной документации на объекты образования 74 микрорайона запланирована на 2022 год.

– После получения положительного заключения государственной экспертизы будут поданы заявки на финансирование в государственные и региональные программы, – подчеркнули сотрудники управления.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день сроки строительства не определены.