Власти Кемерова ответили на вопрос о продлении одного из городских проспектов

Сотрудники мэрии Кемерова ответили на вопрос о продолжении Комсомольского проспекта, заданный одним из пользователей в комментариях на странице главы города Ильи Середюка в Instagram.

‒ Участок дороги пр. Комсомольского от пр. Октябрьского до пр. Ленина когда планируют продлить? ‒ поинтересовался кемеровчанин.

Представители городской администрации сообщили, что строительство обозначенного участка запланировано, однако не начнется в ближайшее время.

‒ Генеральным планом города Кемерово до 2032 года предусмотрено строительство продолжения пр. Комсомольского от пр. Ленина до пр. Октябрьского, ‒ рассказали сотрудники мэрии.

Напомним, что сейчас в Кемерове продолжается строительство верхнего бульвара Строителей.