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Власти Кемерова ответили на вопрос горожан о доступности нового спорткомплекса "Сосновый"

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В социальных сетях жители Кемерова задались вопросом об организации доступа к спортивному комплексу "Сосновый" пешеходов. Ситуацию прокомментировали в администрации города.

Как рассказал один из жителей кузбасской столицы, в настоящее время для посещения "Соснового" горожанам необходимо преодолеть значительное расстояние пешком, поскольку ближайшая остановка общественного транспорта находится достаточно далеко. Особенно это касается детей, которые будут посещать в комплексе спортивные секции.

- Нужный объект, но надо было вокруг него закольцевать трамвай. До ближайшей остановки деткам топать по 800 метров при любой погоде. Наверное, администрация думает, что у всех машины есть, - написал горожанин.

В ответ на это представители кемеровской администрации заявили, что проект реконструкции прилегающего к спорткомплексу Соснового бульвара предполагает переустройство трамвайных путей, благодаря чему вагоны смогут в однопутном движении совершать технологическое маневрирования. Кроме того, новая улица будет снабжена пешеходным тротуаром.


Власти также добавили, что отдаленность спортивного объекта от ближайшей остановки может быть не более 800 метров в соответствии с действующими законами Кемеровской области.


Ранее редакция AVOKADO более подробно писала о недавно открывшемся спорткомплексе.

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