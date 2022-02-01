Власти Кемерова оценили ущерб от действий вандалов на бульваре

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы заявили о крупном ущербе, который понес город из-за неизвестных, устроивших погром на бульваре Строителей.

Согласно официальной информации, вандалы повредили 16 светильников и мусорный контейнер на бульваре Строителей в Кемерове. Общая сумма причиненного ущерба составила 124 420 рублей.

‒ Администрация города Кемерово обратилась в правоохранительные органы по факту порчи муниципального имущества на бульваре Строителей. <...> К ремонту поврежденных элементов благоустройства специалисты приступят после проведения следственных действий, ‒ говорится в официальном Telegram-канале.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу сообщила, что обстоятельства произошедшего и личность злоумышленников устанавливаются. Сотрудники полиции просят граждан, которые стали очевидцами произошедшего или обладают значимой информацией о причастных к инциденту лицах, сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам "02" ("102" - с мобильного).


Напомним, что злоумышленники засняли своим противоправные действия на видео.

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