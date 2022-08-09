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Власти Кемерова отреагировали на жалобы о "грязной жиже" из-под крана

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Мэрия кузбасской столицы прокомментировала сообщения о грязной водопроводной воде.

Кемеровчане пожаловались в социальных сетях на качество горячей воды, поступающей из кранов после 14-дневного отключения. По словам горожан из Центрального и Заводского районов, жидкость имеет коричневый оттенок и не пригодна для использования. Жители кузбасской столицы поинтересовались, можно ли вернуть деньги за такую воду.

‒ "Из горячего крана бежит грязная жижа", "Почему жители должны оплачивать грязную воду, т.е. некачественную коммунальную услугу?" ‒ высказались кемеровчане в Сети.

На обращения отреагировали представители администрации города. Они рассказали, что появление ржавой воды происходит во время запуска после гидравлических испытаний и ремонтных работ. При этом энергетики перед подачей делают промывку трубопроводов, однако вода за две недели застаивается. Через несколько дней система полностью промывается и из кранов идет чистая вода. Если же у горожан имеются претензии к качеству воды, они могут обратиться к коммунальщикам за перерасчетом, отметили специалисты мэрии.

‒ При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества управляющая организация обязана произвести перерасчет платы за коммунальную услугу в сторону уменьшения, ‒ рассказали представители кемеровской администрации.

Основанием для перерасчета является акт о предоставлении некачественных услуг.

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