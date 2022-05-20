Власти Кемерова отреагировали на жалобы о давке в автобусах

Кемеровчане в социальных сетях пожаловались, что ежедневно испытывают проблемы, передвигаясь на автобусе №100. Горожане рассказали, что каждое утро вынуждены ехать в толпе. Жители кузбасской столицы попросили администрацию города вернуть маршрутное такси №10, так как оно ходило чаще.

‒ ...каждое утро 2 рейс с 11 горбольницы, к остановке МЖК уже такая давка. Либо пусть добавляют промежуточный рейс между 6:05 и 6:40, либо возвращают маршрутку 10 вместо автобуса 100, дело в том что маршрутка ходила каждые 10 мин, у автобуса интервалы когда полчаса когда час, вследствие чего происходят "неприличные" давки (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались кемеровчане.

Представители мэрии кузбасской столицы в ответ сообщили, что передали информацию специалистам МБУ "УЕЗТУ". Транспортникам предстоит сверить график движения маршрута на линии. При этом просьбу о возвращении транспорта №10т администрация никак не прокомментировала.