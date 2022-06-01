Власти Кемерова отреагировали на жалобу о стае бездомных собак

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Сотрудники мэрии столицы Кузбасса рассказали, что планируется сделать с животными, взволновавшими горожан.

Сообщение о стае безнадзорных собак разместили в Сети жители Комсомольского проспекта в Кемерове. По словам горожан, животные вели себя недружелюбно по отношению к людям.


Власти областного центра отреагировали на обращение. Они сообщили, что в место обитания стаи направлена бригада по отлову. С животными поработают ветеринары, после чего собак стерилизуют и маркируют, присвоив каждой идентификационный номер.

‒ После завершения этих мероприятий отловленные собаки, не проявляющие немотивированной агрессивности, будут возвращены на прежнее место обитания, если не найдутся хозяева, ‒ гласит официальный ответ кемеровской мэрии.

Ранее редакция AVOKADO писала о своре бродячих собак, которая запугала жителей кемеровского двора.

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