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Власти Кемерова отреагировали на жалобу о неисправном светофоре

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Кемеровчане сообщили о неисправном светофоре в Заводской районе города.

По словам жителей областного центра, светофор на ул. Космической, 29 на протяжении последних шести дней не работал для пешеходов, из-за чего людям приходится переходить проезжую часть на запрещающий сигнал. При этом автор жалобы указала, что граждане обращались к специалистам ЦОДД, однако результата не получили.

По информации МБУ "ЦОДД", неисправность кнопки на светофорном объекте по ул. Космической, 29 была восстановлена 6 августа. На сегодняшний день светофор работает в штатном режиме, прокомментировали ситуацию корреспонденту AVOKADO местные власти.

Отмечается, что сообщить о неработающих регулировщиках в городе Кемерово можно по телефону диспетчерской 67-00-00.

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