В Кемерове продолжается строительство новой набережной Томи. На выложенных администрацией снимках с места работ горожане не заметили деревьев, что расстроило жителей кузбасской столицы.

‒ Совсем, просто АБСОЛЮТНО нет деревьев на набережной! Как можно было сделать такой серый забетонированный пустырь?! В солнечную погоду это особенно заметно, ‒ высказались кемеровчане.

На обращение отреагировали представители мэрии областного центра. Они рассказали, что строительство набережной сейчас активно продолжается. В рамках реализации данного проекта планируется и озеленение территории.

‒ Высадка зеленых насаждений и формирование клумб начнется в ближайшее время. Проектом благоустройства предусмотрена высадка множества деревьев и кустарников, формирование цветочных клумб из многолетних растений, ‒ отметили сотрудники кемеровской администрации.

Ранее мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, что на новой набережной появилось ограждение с текстурой под гранит. Также власти анонсировали открытие первого километра объекта уже в 2022 году.