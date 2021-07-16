Власти Кемерова отреагировали на предложение обновить городской транспорт

Один из последних постов в Instagram-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева стал платформой для высказывания горожан своих жалоб и возмущений. Так, один из пользователей Сети указал главе региона на "старые и полуразваленные" трамваи, которые развозят пассажиров в кузбасской столице.

– Может, планируется обновление контактной сети, рельсов, организация новых маршрутов? – поинтересовался комментатор.

Кроме того, местные жители раскритиковали и состояние троллейбусов. По их мнению, произошедшее в Новокузнецке обновление транспорта в скором времени должно состояться и на территории Кемерова.

– Возможность обновления электротранспорта будет рассмотрена на последующие периоды с учетом объемов финансирования на эти цели, – сообщил представитель администрации.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что водители кемеровского общественного транспорта массово заболели.