Власти Кемерова отреагировали на предложение обновить городской транспорт

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Жители города Кемерово предложили местным властям заменить старые "полуразваленные" троллейбусы и трамваи на новые. Представители мэрии прокомментировали идею пассажиров.

Один из последних постов в Instagram-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева стал платформой для высказывания горожан своих жалоб и возмущений. Так, один из пользователей Сети указал главе региона на "старые и полуразваленные" трамваи, которые развозят пассажиров в кузбасской столице.

– Может, планируется обновление контактной сети, рельсов, организация новых маршрутов? – поинтересовался комментатор.

Кроме того, местные жители раскритиковали и состояние троллейбусов. По их мнению, произошедшее в Новокузнецке обновление транспорта в скором времени должно состояться и на территории Кемерова.

– Возможность обновления электротранспорта будет рассмотрена на последующие периоды с учетом объемов финансирования на эти цели, – сообщил представитель администрации.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что водители кемеровского общественного транспорта массово заболели.

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