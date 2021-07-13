Власти Кемерова отреагировали на идею изменить движение машин возле аэропорта

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Житель кузбасской столицы обратился к местным властям с предложением изменить схему движения автомобилей в районе аэропорта имени Леонова.

Свое предложение пользователь Сети разместил в Instagram-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Комментарий с просьбой изменить автомобильное движение на пересечении улиц около территории аэропорта имени Леонова появился под одной из последних публикаций.

А можно посодействовать в стрелке на аэропорт Леонова? Такой перекресток напряженный и нет стрелки, – сообщил автор.

Представители городской администрации отреагировали на вопрос местного жителя и заверили, что провести работы для разгрузки дороги по улице Тухачевского на пресечении с улицей Терешковой можно, однако, для осуществления намеченного плана придется установить дополнительную левоповоротную секцию светофора и реконструировать светофорный объект.


Из-за большого объема работ решение данного вопроса власти отложат на следующие годы.

Да!
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