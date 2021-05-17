Власти Кемерова отказались от установки дорожных камер на Химиков

Жители кузбасской столицы обеспокоены отсутствием дорожных камер на новом участке в Ленинском районе. Речь идет о проспекте химиков, где со слов возмущенных кемеровчан, регулярно орудуют гонщики и доносится свист колес.

— Планируется ли установка камер на новом участке проспекта Химиков и на кольце? Жители ближайших домов нового микрорайона устали от постоянных гонок и визга колес, — поинтересовался кемеровчанин в Сети.

Местные власти заверили, что комплексы фото- и видеофиксации рабочие устанавливают в местах наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий, а указанный участок не входит в список аварийно-опасных. В связи с этим в ближайшее время камеры на проезде не появятся.