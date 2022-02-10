Власти Кемерова отдадут более 24 млн рублей за проектирование водопровода для одного из поселков

Накануне, 9 февраля, на платформе госзакупок появились торги, инициированные администрацией Кемерова. Объектом аукциона стало выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации для строительства водозабора и системы водоснабжения поселка Улус. Стартовая цена обозначенных работ ‒ 24 700 000 рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Согласно прикрепленным документам, объект будет включать в себя, в частности, водозабор подземных вод, сооружения водоподготовки, резервуары запаса чистой воды, трубопроводы между скважинами, линии связи и электроснабжения.

Прием заявок на участие в аукционе открыт до 17 февраля 2022 года. Контракт будет действовать до 1 марта 2024 года.