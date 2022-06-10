Власти Кемерова организуют дополнительные парковки для посетителей Московской площади

Сотрудники администрации Кемерова сообщили, что в День города и День России, 12 июня, в Центральном районе будут организованы две парковки. Оставить там свой транспорт смогут жители и гости города, планирующие посетить мероприятия на Московской площади. После этого прибывшие могут пройти до остановки автобуса № 300 "Д.п. «Центральный" (пр. Ленина 90/4а) и проехать до места торжеств.

Парковки будут расположены:

около ТРЦ "Лапландия" на проспекте Октябрьском, 34;

около гипермаркета "Магнит" на проспекте Октябрьском, 57.

Охрану на местах для парковки будут обеспечивать сотрудники полиции до окончания мероприятий, сообщили в пресс-службе кемеровской мэрии.

Напомним, что 12 июня на Московской площади пройдут праздничные мероприятия. Часть Притомского проспекта станет пешеходной. Власти кузбасской столицы обнародовали план торжеств. Горожане смогут добраться до Московской площади на специальных шаттлах, а уехать домой ‒ на автобусах.