Власти Кемерова опубликовали список мест с запретом на выгул собак

Согласно документу, кемеровчане могут выгуливать своих питомцев при соблюдении правил закона об ответственном обращении с животными, однако не везде. Исключение составляют детские и спортивные площадки, территории образовательных, спортивных, медицинских и религиозных организаций. То же самое касается организаций сферы культуры.
Помимо этого, власти опубликовали перечень мест, где также выгул животных запрещен:
- Площадь Советов,
- Московская площадь,
- Парк Ангелов,
- Парк культуры и отдыха "Антошка",
- Парк культуры и отдыха "Парк Победы им. Жукова",
- Парк культуры и отдыха "Парк чудес",
- Парк "Лесная сказка".
По действующему законодательству, за выгул питомца в неположенном месте владельца животного могут привлечь к административной ответственности.
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