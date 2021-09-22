Власти Кемерова опубликовали список мест с запретом на выгул собак

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Администрация города Кемерово опубликовало постановление, в котором определяются места, где местным жителям нельзя выгуливать домашних животных.

Согласно документу, кемеровчане могут выгуливать своих питомцев при соблюдении правил закона об ответственном обращении с животными, однако не везде. Исключение составляют детские и спортивные площадки, территории образовательных, спортивных, медицинских и религиозных организаций. То же самое касается организаций сферы культуры.


Помимо этого, власти опубликовали перечень мест, где также выгул животных запрещен:

  • Площадь Советов,
  • Московская площадь,
  • Парк Ангелов,
  • Парк культуры и отдыха "Антошка",
  • Парк культуры и отдыха "Парк Победы им. Жукова",
  • Парк культуры и отдыха "Парк чудес",
  • Парк "Лесная сказка".

По действующему законодательству, за выгул питомца в неположенном месте владельца животного могут привлечь к административной ответственности.

Да!
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