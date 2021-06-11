Власти Кемерова опубликовали схему ограничения движения и парковки на время праздников

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Администрация кузбасской столицы показала схему, согласно которой в городе будут действовать временные ограничения на движение транспорта, а также парковку, во время празднования Дня России и Дня города.

Согласно данным властей, первые ограничения вступят в силу в 10:00 часов 12 июня. Речь идет о запрещающих знаках по проспекту Советскому на участках от улицы 50 лет Октября до Соборной и от улицы Мичурина до Соборной. Движение также будет ограничено от улицы Красноармейской до Советского проспекта по улицам Мичурина и Красной. То же самое коснется улицы Орджоникидзе от Арочной до площади Советов и улицы Васильева от 50 лет Октября до Мичурина. Данные ограничения продлятся до 00:00 часов 13 июня.


В вечернее время с 22:00 12 июня до полуночи 13 июня проезд будет ограничен по Притомскому проспекту от развязки с улицей Терешковой до Соборной, по улице Мичурина от Красноармейской до Советского, по самой Красноармейской от Соборной до Мичурина, а также по Октябрьскому проспекту от Пионерского бульвара до Соборная и по Соборной от проспекта Ленина до Октябрьского.


Знаки, запрещающие парковку, появятся на Притомском и Октябрьском проспектах, а также на улицах Мичурина, Красноармейской, Соборной и Васильева. Их установят в 10:00 часов 12 июня и уберут в 00:00 часов 13 июня.

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