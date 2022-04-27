Власти Кемерова опубликовали программу мероприятий на 9 мая

Столица Кузбасса начнет праздновать 77-годовщину Победы с 7 мая.

По данным сайта администрации Кемерова, за два дня до главного праздника пройдет легкоатлетическая эстафета и фестиваль культуры и спорта "Ловкие, сильные, смелые".

9 мая на площади Советов развернется обширная программа. С 8:30 начнется акция "Георгиевская лента" и закончатся празднования в 21:00 концертом –поздравлением кавер-группы "Коктейль Молотова".

Традиционно на Университетском мосту запустят салют.

С полной афишей вы можете ознакомиться на сайте городской администрации.