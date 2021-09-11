Власти Кемерова опубликовали график запуска отопления

Власти опубликовали схему, согласно которой подключение пройдет в два дня. В предстоящий понедельник, 13 сентября, теплоэнергию запустят в Кировском и Рудничном районах, микрорайоне Южный, ФПК, РТС, Предзаводском районе, Кедровке и еще в нескольких поселках города (Промышленновский, Ягуновский, Пионер). Кроме того, с началом недели прогреются батареи в квартирах жителей "Верхнего бульвара", доискитимской части Центрального района.

Оставшаяся часть города (Ленинский и Центральный районы) будут подключены днем позже, 14 сентября.

Напомним, 10 сентября было опубликовано постановление главы Кемерова о начале отопительного сезона в городе.