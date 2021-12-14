Власти Кемерова определились с подрядчиком для строительства моста почти за 800 млн рублей

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Завершился аукцион, победитель которого создаст новый мост через реку Большая Камышная в кузбасской столице. Строительство обойдется бюджету города более чем в 780 млн рублей.

На официальной платформе госзакупок закончились торги, объектом которых было проведение работ по проектированию и строительству моста через реку Искитимку (Большую Камышную) в Кемерове. Участвовали в аукционе две организации, победителем стало АО "Кемеровоспецстрой". За выполнение работ оно предложило 782 228 712 рублей.


Из документов следует, что длина моста составит около 92 метров, ширина – 22,7 метра. Проектом предусмотрены четыре полосы движения автомобилей и тротуары шириной три метра. Кроме того, подходы к мосту будут протяженностью в 1,1 километр. Объект расположится от примыкания проспекта Советского к улице Мичурина до примыкания к проспекту Притомскому.


На Госзакупках также появились первые проекты внешнего вида моста. Информации о том, какой из них будет выбран, пока нет. На работы будет затрачено два года.

Фото: Госзакупки

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