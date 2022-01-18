Власти Кемерова определили перевозчика для одного из автобусных маршрутов

Согласно информации на платформе госзакупок, победителем объявленного кемеровской администрацией аукциона стало государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс". Поданная им заявка была единственной.

Теперь "Пассажиравтотранс" будет обслуживать автобусный маршрут №244, следующий от д.п. Шалготарьян до с/з Суховский. В документах отмечается, что транспортные средства, следующие по данному направлению, должны быть выпущены не ранее 2019 года, иметь Wi-Fi-роутер и систему видеонаблюдения.

Кроме того, восемь автобусных маршрутов будут обслуживаться частным перевозчиком.