Власти Кемерова ограничат движение в центре города 4 мая из-за репетиции

Сегодня, 4 мая, в центре Кемерова будет ограничено движение машин по нескольким улицам. Данная мера связана с проведением репетиции торжественного марша, посвященного 77-летию Великой Победы.

Согласно информации пресс-службы администрации города, с 18:00 до 21:00 будет ограничено движение:

- по проспекту Советскому (от улицы Кирова до улицы Красной);

- по улице Орджоникидзе (от улицы Арочной до площади Советов);

- по улице 50 лет Октября (от улицы Ноградской до площади Советов);

- по улице Весенней (от улицы Ноградской до проспекта Советского);

- по улице Весенней (от улицы Островского до проспекта Советского);

- по улице Кирова (от улицы Ноградской до проспекта Советского).

Кроме того, с 20:00 часов 3 мая до 21:00 часов 4 мая запрещена стоянка транспорта:

- по улице Орджоникидзе (от улицы Н. Островского до площади Советов);

- на проспекте Советском (от улицы Кирова до улицы Красной);

- по улице Красной (от проспекта Советского до стоянки № 2 АКО) обе стороны;

- парковка стадиона "Химик", Восточная трибуна.