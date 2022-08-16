Власти Кемерова обозначили сроки завершения транспортной реформы

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Администрация кузбасской столицы рассказала о том, когда все маршрутные такси будут заменены автобусами.

В Кемерове проходит транспортная реформа, итогом которой должно стать исчезновение "пазиков" с городских дорог и появление на их месте более вместительного транспорта. Жители областного центра поинтересовались в социальных сетях, когда замена будет полностью завершена.


Сотрудники администрации города рассказали, что полная реализация транспортной реформы запланирована уже на текущий год.

‒ Замена таксомоторных маршрутов будет осуществляться по мере поступления новых автобусов, ориентировочно до конца 2022 года, ‒ заявили специалисты.

Сотрудники мэрии отметили, что для этого организованы и проведены конкурсные процедуры по отбору перевозчиков. Сейчас они ведут закупки подвижного состава.

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