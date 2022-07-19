Власти Кемерова обозначили сроки сноса обрушившегося на проспекте дома

На состояние дома №3 по проспекту Ленина кемеровчане обратили внимание в социальных сетях. В ответ на это представители мэрии рассказали, что здание находится в частной собственности и будет снесено. Ожидается, что работы по ликвидации обрушившегося дома начнутся до конца лета.

‒ Начать работы по демонтажу планируется собственниками в середине августа, ‒ отметили представители администрации кузбасской столицы.

Напомним, что дом №3 на проспекте Ленина частично обрушился в конце мая текущего года. Выяснилось, что здание было признано аварийным, в нем никто не жил.

Мэрия Кемерова направила иск в суд, чтобы обязать собственников данного дома снести здание и провести работы по вывозу строительного мусора.