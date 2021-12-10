Власти Кемерова обозначили сроки исчезновения маршруток

Согласно официальным данным, переход к новой организации общественного транспорта займет несколько месяцев. Таксомоторные маршруты будут переведены в муниципальные, что повлечет за собой ряд изменений. Так, исчезнет литера "Т", а номер маршрута будет изменен, если такой автобус уже существует (например, маршрутка №8т станет автобусом №88). Кроме того, "ПАЗы" будут заменены на автобусы большей вместимости. При этом, маршруты будут субсидироваться для пассажиров льготных категорий, школьников и учащихся, которые имеют скидку на проезд по транспортной карте. Изменения начнутся в январе 2022 года и будут завершены к 1 апреля того же года.

Первыми поменяются следующие маршруты: 2т, 3т, 7т, 8т, 9т, 13т. 16т, 31т, 37т, 48т, 74т, 78т, 81т, 83т, 144т, позже ‒ все остальные. Пассажиры этих маршрутов смогут ориентироваться по специальным плакатам: на них будет отображена старая и новая нумерация. Такие плакаты разместят на остановках и в салонах общественного транспорта, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Отмечается, что вместо 291 маршрутного такси в кузбасской столице будут работать 189 автобусов большей вместимости.