Власти Кемерова обозначили срок демонтажа катка и ледового городка

Согласно информации администрации Кемерова, объекты, расположенные на площади Советов, останутся там недолго. Ожидается, что украшения будут демонтированы после изменения температуры.
‒ Так как каток вокруг елки и ледовый городок пользуется большой популярностью, убирать их запланировано с первой оттепелью. Ориентировочно ‒ конец февраля, начало марта, ‒ сообщили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.
Напомним, что в прошлом году о начале демонтажа новогодней ели стало известно 10 марта.
Ранее синоптики предрекли скорое потепление в Кузбассе.
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