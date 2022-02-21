+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кемерова обозначили срок демонтажа катка и ледового городка

0
Фото:  

Сотрудники мэрии кузбасской столицы рассказали журналисту AVOKADO, сколько еще простоят новогодние украшения в центре города.

Согласно информации администрации Кемерова, объекты, расположенные на площади Советов, останутся там недолго. Ожидается, что украшения будут демонтированы после изменения температуры.

‒ Так как каток вокруг елки и ледовый городок пользуется большой популярностью, убирать их запланировано с первой оттепелью. Ориентировочно ‒ конец февраля, начало марта, ‒ сообщили корреспонденту AVOKADO в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.

Напомним, что в прошлом году о начале демонтажа новогодней ели стало известно 10 марта.


Ранее синоптики предрекли скорое потепление в Кузбассе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33897

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined