Власти Кемерова обозначили места проведения елочных базаров

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Сотрудники администрации кузбасской столицы рассказали, где будут осуществляться продажи праздничных деревьев в 2021 году.

Согласно официальной информации, работа елочных базаров в Кемерове начнется с 15 декабря. Всего организуют 76 точек, которые будут располагаться во всех районах города.


Так, в Центральном районе продажа елок будет организована по следующим адресам:


1. ул. Кирова, юго-западнее дома № 41
2. ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37
3. пр. Ленина, южнее строения № 90/1
4. пр. Ленина, севернее дома № 105
5. пр. Октябрьский, севернее дома № 9
6. пр. Октябрьский, юго-восточнее дома № 34
7. пр. Московский, севернее строения № 11
8. пр. Ленина, севернее дома № 75
9. пр. Ленина, севернее № 85
10. пр. Ленина, севернее № 117
11. ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а.


Отмечается, что елочные базары будут проверяться для того, чтобы обеспечить реализацию только легальных деревьев.


Полный список мест продажи елок можно найти на сайте администрации города Кемерово.

Да!
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