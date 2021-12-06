Власти Кемерова обозначили места проведения елочных базаров

Согласно официальной информации, работа елочных базаров в Кемерове начнется с 15 декабря. Всего организуют 76 точек, которые будут располагаться во всех районах города.

Так, в Центральном районе продажа елок будет организована по следующим адресам:



1. ул. Кирова, юго-западнее дома № 41

2. ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37

3. пр. Ленина, южнее строения № 90/1

4. пр. Ленина, севернее дома № 105

5. пр. Октябрьский, севернее дома № 9

6. пр. Октябрьский, юго-восточнее дома № 34

7. пр. Московский, севернее строения № 11

8. пр. Ленина, севернее дома № 75

9. пр. Ленина, севернее № 85

10. пр. Ленина, севернее № 117

11. ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а.

Отмечается, что елочные базары будут проверяться для того, чтобы обеспечить реализацию только легальных деревьев.

Полный список мест продажи елок можно найти на сайте администрации города Кемерово.