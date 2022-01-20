Власти Кемерова обнародовали количество выкупаемых участков частного сектора

Согласно официальной информации, администрация Кемерова планирует выкупить 346 земельных участков с недвижимостью. На освобожденной от застроек территории будут проложены инженерно-транспортные коммуникации.

Оценщики уже провели работу на 116 объектах на улице Гагарина и 33 – на соседних улицах. Начата оценка 206 участков, расположенных вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ожидается, что данная работа займет у оценщиков три недели.

Ранее Минстрой обозначил планы по дальнейшей застройке территории ликвидируемого частного сектора.