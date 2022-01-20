Власти Кемерова обнародовали количество выкупаемых участков частного сектора

Согласно официальной информации, администрация Кемерова планирует выкупить 346 земельных участков с недвижимостью. На освобожденной от застроек территории будут проложены инженерно-транспортные коммуникации.
Оценщики уже провели работу на 116 объектах на улице Гагарина и 33 – на соседних улицах. Начата оценка 206 участков, расположенных вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.
Ожидается, что данная работа займет у оценщиков три недели.
Ранее Минстрой обозначил планы по дальнейшей застройке территории ликвидируемого частного сектора.
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