Власти Кемерова объявили о временном ограничении парковки в районе площади Советов

Представители администрации Кемерова со ссылкой на центр организации дорожного движения сообщили о временном ограничении парковки.

21 апреля с 20:00 до 06:00 следующего дня будет ограничена остановка и стоянка транспорта: в районе здания по ул. Ермака, 7, по ул. Красная от ул. Ермака, 7 до пр. Советского по обеим сторонам проезжей части.

22 апреля с 06:00 до 15:00 будет ограничена остановка и стоянка транспорта: по ул. Красная от ул. Ермака, 7 до пр. Советского по обеим сторонам проезжей части, ограничен въезд на парковку в районе здания по ул. Ермака, 7.

Причиной ограничений станет проведение продовольственной ярмарки.