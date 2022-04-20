+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Кемерова объявили о временном ограничении парковки в районе площади Советов

0
Фото:  

Кемеровские дорожники ограничат остановку и стоянку транспорта на два дня.

Представители администрации Кемерова со ссылкой на центр организации дорожного движения сообщили о временном ограничении парковки.


21 апреля с 20:00 до 06:00 следующего дня будет ограничена остановка и стоянка транспорта: в районе здания по ул. Ермака, 7, по ул. Красная от ул. Ермака, 7 до пр. Советского по обеим сторонам проезжей части.


22 апреля с 06:00 до 15:00 будет ограничена остановка и стоянка транспорта: по ул. Красная от ул. Ермака, 7 до пр. Советского по обеим сторонам проезжей части, ограничен въезд на парковку в районе здания по ул. Ермака, 7.


Причиной ограничений станет проведение продовольственной ярмарки.

Фото: Telegram / GaZetakemeroVo | Важное

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35632

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined