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Власти Кемерова объяснили вывоз гаражей в одном из районов города

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Жители кузбасской столицы заинтересовались ликвидацией гаражного кооператива. Мэрия прокомментировала ситуацию журналисту AVOKADO.

Кемеровчане выложили в социальные сети снимок, на котором видна техника, вывозящая гаражи с территории кооператива в Заводском районе.

– На Мичурина и возле бывшего солдатского озера гаражи что ли убирают? – поинтересовались горожане.

Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в администрацию кузбасской столицы. Специалисты рассказали, что участок, занятый гаражными кооперативами "Связист", "Электрон-2" и "Сибиряк-93" предназначен для комплексного развития территории, в соответствии с проектом планировки. В границах данного участка располагается проектируемая дорога. При этом договор аренды земли с "Электрон-2" и "Связист" не заключался, а договор с ГК "Сибиряк-93" расторгнут в одностороннем порядке.

– На основании вышеуказанной информации данные металлические гаражи установлены без предусмотренных действующим законодательством прав на земельный участок, – сообщили представители мэрии журналисту AVOKADO.

В связи с этим, управление архитектуры и градостроительства администрации города проведет соответствующие мероприятия.

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