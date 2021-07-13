Власти Кемерова объяснили смысл названия Московской площади

Вопрос о причине, которая послужила поводом для местных властей назвать площадь в городе Кемерово "Московской", прозвучал от пользователя Сети в комментариях под постом в Instagram-аккаунте мэра столицы шахтерского края.

По мнению местных жителей, крупное культурное пространство должно было носить другое название. В качестве предложений прозвучал вариант: "Кемеровская площадь".

– А слабо было Кемеровскую площадь сделать? Я вроде в Кемерово живу, – возмутился кузбассовец.

При этом власти оперативно отреагировали на возмущение земляков и объяснили, что с предложением назвать зону отдыха "Московской площадью" выступили активисты Российского движения школьников города. По их мнению, таким образом в столице Кузбасса будет увековечена связь двух городов: Кемерова и столицы России – Москвы.

Также представители мэрии указали, что данный выбор соответствует прежнему названию магистрали, где расположен объект. Так, еще в 1980 году крупная дорожная развязка называлась "Московской" и такое определение пути было обозначено в генеральном плане областного центра.