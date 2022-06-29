Сегодня, 29 июня, в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которых удивило введенное на проспекте Ленина ограничение. Судя по фото, знак "Въезд запрещен" на переносной стойке установлен на одной из полос.
‒ С утра пораньше кто-то без предупреждения перекрыл проспект проспект Ленина от перекрестка улицы Терешковой до улицы Волгоградской, ‒ уточнили горожане.
Фото: Telegram / Инцидент Кузбасс
Журналист AVOKADO обратился в администрацию города Кемерово, чтобы уточнить причину установки данного знака. Специалисты рассказали, что на обозначенном участке планируются ремонтные работы по устранению выбоины. Дефект покрытия будет устранен в ближайшее время.
Фото: Администрация города Кемерово
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